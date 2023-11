Città

SARONNO – Anche l’Amministrazione comunale interviene nella vicenda della sede di via Antici del liceo Legnani che ieri ha visto diverse classi scioperare per il freddo, le cattive condizioni della struttura e l’indisponibilità della palestra.

Sullo sciopero è in corso un braccio di ferro tra l’istituto e gli studenti. I ragazzi hanno rimarcato diversi problemi dal freddo nelle aule, ai problemi della struttura “che avrebbe bisogno di manutenzione dalle porte del bagno inutilizzabili ai serramenti” fino all’indisponibilità della palestra che costringerà gli studenti a fare palestra all’aperto fino a gennaio. La scuola, con una circolare, ha rimarcato che il riscaldamento funziona e di non essere disposta ad accettare una giustificazione basata sullo “sciopero del freddo” per l’assenza di ieri mattina.

In merito alla situazione dell’istituto, e in particolare del riscaldamento, interviene anche l’assessore ai Lavori pubblici Francesca Pozzoli: “Nei giorni scorsi ci sono stati malfunzionamenti di alcuni radiatori per problemi tecnici – spiega l’esponente della Giunta – ma siamo già intervenuti per risolverli. Sono in corso altre verifiche specialistiche da parte degli uffici preposti”.

