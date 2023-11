Sport

CARONNO- L’attesa sta per concludersi: alle 14:30 ci sarà il fischio d’inizio del derby tra Caronnese e Fbc Saronno. Partita ovviamente molto sentita sia tra le due formazioni in campo, ma soprattutto sugli spalti dai tifosi. Si gioca allo stadio comunale “Caronnese” di via Corso della Vittoria di Caronno. Diretta playbyplay su ilSaronno.

Arbitro Gianmarco Raimondo della sezione di Taranto, assistenti Danilo Amatore di Taranto e Andrea Stracquadaini di Seregno. Il Saronno di mister Tricarico si presenta alla gara motivatissimo per cercare di proseguire la striscia di 5 risultati utili consecutivi e, una vittoria contro i rivali di Caronno, porterebbe i biancocelesti in zona playoff, proprio a pari punti contro i rivali di domani. La Caronnese arriva da una vittoria esterna, di misura, contro l’Accademia Pavese e vuole vincere per cercare di mantenere la scia delle squadre davanti ed allontanare dalla zona playoff l’Fbc Saronno.

Classifica

Giocate ieri Verbano Calcio-Castanese 0-0 e Casteggio-Solbiatese 0-2; Classifica: Calvairate 26, Pavia 26, Solbiatese 24, Caronnese 23, Magenta 22, Oltrepò 21, Casteggio 20, Fbc Saronno 20, Base 96 19, Ardor Lazzate 18, Castanese 15, Verbano 13, Fc Milanese 13, Sestese 12, Accademia Pavese 11, Vergiatese 9, Meda 8, Vittuone 4.