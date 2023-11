Città

SARONNO – Ne il cambio di data, da settembre a novembre, ne la splendida giornata di sole che invitavano a stare all’aperto sono riusciti a scalfire il successo, l’interesse e la partecipazione per l’annuale appuntamento con il Fotofestival organizzato dal gruppo fotografico Agorà Saronno.

Un appuntamento che ha confermato la sua formula con un mix di momenti di incontro ed approfondimento ed eventi espositivi in diverse location.

“Siamo soddisfatti – conferma la responsabile del gruppo Emanuela Baccichetti – c’è stata buona partecipazione di pubblico sia all’inaugurazione che all’incontro con Bertolucci che ha illustrato nel dettaglio il suo interessantissimo progetto/libro sul disseccamento degli ulivi di Puglia a causa della Xylella”

E ricorda la nota frase di Edoardo Winspeare: “Il disseccamento degli ulivi di Puglia a causa della Xylella è la nostra personale apocalisse, non solo ambientale, bensì culturale, identitaria ed economica perché colpisce l’agricoltura, e a lungo andare anche il turismo”.

Un bel pomeriggio in cui si è registrata una nota amara: “Siamo rammaricati per l’assenza dell’Amministrazione – concludono dal sodalizio – non c’era ne l’assessore alla partita, ne il sindaco ne un delegato dell’ufficio Cultura. Il comune ci ha concesso gli spazi e c’è stata una buona collaborazione ma anche la vicinanza e la partecipazione sono importanti per un evento che in 18 anni ha saputo crescere e rinnovarsi sia come partecipazione sia come qualità delle proposte”.

Le mostre saranno a ingresso libero e potranno essere visitate oggi dalle 15 alle 18.30 e domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30.

La prossima settimana: venerdì 24 dalle 15 alle 18.30 e sabato 25 dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30, domenica 26 dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30. Alle 17 dell’ultima domenica, alla Casa di Marta, ci sarà una conferenza dal titolo “Le ingannevoli verità delle immagini”, con Stefano Natrella come relatore.