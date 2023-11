Sport

SANREMO – Saronno ritrova la vittoria in campionato che mancava dal 21 ottobre. Un sonoro 3-0 ai danni del fanalino di coda del girone Sanremo e 3 punti conquistati in grande scioltezza che consentono alla squadra di coach Luca Chiofalo di ritrovare la vittoria e il sorriso dopo quasi un mese di astinenza. Poco da dire sul match in sé, completamente dominato da capitan Federico Fontana e compagni, come recitano anche i parziali dei singoli set – vinti rispettivamente 13-25, 18-25 e 18-25. Gli amaretti sono riusciti ad imporre il proprio gioco senza incontrare difficoltà contando soprattutto su una buona prestazione di Alessandro Magnani, autore di 17 punti, del capitano Fontana, che ha chiuso con il 60% di punti in attacco, e un praticamente perfetto Stefano Miele da 92% di ricezione positiva.

Queste le parole del coach Chiofalo al termine dell’incontro: “Siamo stati molto bravi a non adeguarci al loro ritmo di gioco. E’ stata una partita piuttosto piatta, ma noi siamo comunque riusciti ad andare con il nostro passo e ad imporci su di loro dall’inizio alla fine. Era una partita da vincere così e lo abbiamo fatto, nulla di più da dire.”

Con questi 3 punti gli amaretti salgono a quota 8 punti e approdano all’ottavo posto in classifica. Nel frattempo la capolista Yaka (17 punti) arresta la sua corsa e incappa nella prima sconfitta stagionale contro Cirié (Torino). Ne approfittano Caronno, uscito vittorioso per 3-0 dall’incontro con La Spezia, e gli stessi torinesi, ora rispettivamente a 16 e 14 punti (ma Caronno con una partita in meno).

Il prossimo match degli amaretti è atteso in casa contro Mozzate, attualmente undicesimi in classifica: un’altra buona occasione per provare a fare punti e trovare quella continuità di risultati che fino ad ora un po’ è mancata.