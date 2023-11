Comasco

COMASCO – La Compagnia carabinieri di Cantù continua la sua battaglia quotidiana contro lo spaccio di sostanze stupefacenti nei boschi, impiegando quotidianamente 10 militari provenienti dalle varie stazioni. Questi si affiancano agli squadroni carabinieri Cacciatori in numerosi interventi preventivi e repressivi. L’impegno è parte di una pianificazione investigativa che precede le azioni sul campo, portando a risultati di eccellenza attraverso la combinazione delle capacità operative degli Squadroni nell'”infiltrarsi” di notte e di giorno nei boschi e l’analisi approfondita del fenomeno da parte degli investigatori.

L’altro giorno icCarabinieri di Fino Mornasco e lo squadrone Cacciatori “Calabria” hanno effettuato controlli in una vasta area boschiva in Località “Firenzuola”, nei pressi di via Campagnola nel comune di Fino. Durante l’operazione, sono stati smantellati due “bivacchi della droga”, ed identificati 4 consumatori che saranno segnalati alla Questura di Como per l’emissione di un foglio di via obbligatorio. Inoltre, uno dei quattro è stato denunciato per ricettazione, poiché è stato trovato in possesso di 400 euro di refurtiva, in particolare di capi d’abbigliamento risultati rubati in un esercizio commerciale della zona. Il materiale è stato riconsegnato al legittimo proprietario.

19112023