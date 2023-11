Città

SARONNO – Una serata per festeggiare e ricordare gli undici anni di storia de IlSaronno: è quanto successo nella serata di giovedì 16 novembre, durante la trasmissione radiofonica Lifestyle condotta da Damiano Caron su Radiorizzonti.

Ospiti in studio la direttrice de IlSaronno, Sara Giudici, e Giulia Ariti, collaboratrice da tre anni della testata online; non poteva mancare il contributo telefonico di Michele Pinto, editore di Vivere Senigallia, giornale online gemellato con IlSaronno.

A partire dalle 21, si è ricordato in modo giocoso e divertente come è nata la testata online che, da undici anni, mira a dare una visione della città a 360 gradi: dagli elementi di politica cittadina, alla cronaca; dagli eventi ai servizi ai cittadino (come, ad esempio, gli annunci pubblicati per ritrovare beni o animali domestici smarriti).

“Quando mi chiedono quale sia l’articolo di cui vado più fiera – così commenta Sara Giudici – rispondo sempre ricordando la storia di quel coniglietto rosa perso da un papà: erano i primi tempi de IlSaronno e, pubblicando l’annuncio, siamo riusciti a riportare il giocattolo tra le braccia della bimba”.