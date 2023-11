Città

EZIO MOTTERLE

Ore 9, lezione di piccola industria. Per circa 4mila alunni di terza media del Varesotto lo studio quotidiano si arricchisce in questi giorni di una full immersion nel mondo produttivo del territorio e nelle professionalità che oggi vi sono più richieste. Così da valutare fin da subito una futura prospettiva concreta di lavoro supportata da un adeguato curriculum di studi. L’occasione è offerta dal progetto di orientamento sostenuto dal comitato piccola industria di Confindustria Varese che coinvolge 179 classi in tour sia virtuali in classe sia in presenza all’interno delle aziende, nel quadro del fondamentale dialogo tra mondo imprenditoriale e mondo scolastico. “Pmi day – industriamoci” è l’iniziativa che vuol far conoscere a ragazze e ragazzi prossimi alla scelta della scuola superiore che cos’è un’impresa, di cosa si occupa, quali figure professionali si trovano all’interno, che competenze tecniche ma anche relazionali servono per affrontare il mondo del lavoro. Per le piccole e medie imprese un rapporto di vicinanza essenziale con le scuole della provincia. L’edizione 2023 del progetto, con la modalità digitale abbinata al ritorno delle visite in presenza nelle aziende, permette di coinvolgere migliaia di studenti. Le telecamere di Confindustria Varese sono entrate in sei aziende rappresentative del sistema produttivo locale, realizzando con interviste agli imprenditori e ai lavoratori servizi video, reportage che permetteranno agli studenti di andare alla scoperta del mondo della piccola industria varesina, di quelle Pmi che rappresentano la spina dorsale dell’economia locale. Un gran numero di giovanissimi dalle proprie aule potranno in questo modo seguire le visite all’interno degli stabilimenti aziendali, che verranno trasmesse come documentari all’interno di sei dirette digitali fino a venerdì prossimo. Ma il Pmi Day tornerà, almeno in parte, anche alle visite in presenza. A fianco delle dirette video sono stati organizzati infatti anche dei tour direttamente in venti imprese del territorio per far toccare con mano ai giovani studenti i (800 di 30 classi) prodotti e processi che rendono la provincia di Varese un’eccellenza del made in Italy riconosciuta in tutto il mondo. Luogo prezioso anche per esprimere le proprie aspirazioni professionali, Si vedrà.