Città

SARONNO – E’ stata recuperata spaventata, infreddolita e provata da alcuni cittadini e consegnato alla polizia locale che ha provveduto ad affidarlo alla Protezione animali di Legnano dove rimane in attesa della propria famiglia.

E’ la storia di una gattina di soli tre mesi trovata in via Carlo Marx da alcuni saronnesi. Smarrita e provata ma in buona condizioni di salute è stata recuperata da Enpa ed affidata alla polizia locale. Purtroppo nessuno si è presentato e così la gattina è stata affidata alla Protezione animali di Legnano competente per il territorio di Saronno al recupero e alla cura dei gatti. La speranza è ovviamente che i proprietari si facciano avanti e la possano recuperare.

