SOLARO – Una colonna di fumo grigio si è alzata oggi pomeriggio, lunedì 20 novembre, da via Cavour davanti al cimitero di Solaro. A bruciare una macchina movimento terra. Immediata la chiamata da parte dell’autista ai soccorsi.

In pochi minuti, erano da poco passate le 16,30, sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno. I pompieri, indossando gli autoprotettori, hanno domato le fiamme in pochi minuti davanti ad un piccolo capannello di curiosi. Sul posto per fare viabilità deviando il traffico in via Galvani è intervenuta anche la polizia locale di Solaro. I carabinieri competente per il territorio si sono occupati degli accertamenti del caso.

Qualche coda e rallentamento si è creato a ridosso della Saronno-Monza. Grande la curiosità di residente ed automobilisti di passaggio tanto che alcuni, vedendo il fumo da via Roma hanno lasciato l’auto in via Biffi per assistere alle operazioni di spegnimento che si sono protratte fin oltre le 17.

