Cronaca

CISLAGO – GERENZANO – Una pistola con la matricola abrasa e un chilo di droga suddiviso in 5 panetti è quanto aveva con sé uno dei due pusher fermati nelle ultime ore dai militari del Squadrone Elitrasportato Carabinieri Cacciatori di Sardegna.

È questo l’epilogo di uno dei controlli effettuati nelle aree verdi tra Cislago e Gerenzano. I militari hanno individuato un bivacco utilizzato per le attività di spaccio ma anche come rifugio, considerando che lo spazio e gli “arredi” suggerivano come gli occupanti rimanessero lì a dormire anche per settimane. Al momento del controllo, cinque persone si trovavano nel bivacco, realizzato con molteplici vie di fuga nel verde. Tre sono riuscite a dileguarsi, ma i carabinieri hanno fermato due individui di 30 anni, un italiano e un marocchino.

Proprio lo straniero aveva con sé la pistola con la matricola abrasa, con la quale ha colpito un militare nel tentativo, fallito, di fuggire. I carabinieri hanno sequestrato l’arma, i panetti di droga e anche le dosi che l’italiano aveva con sé. Nel momento del blitz, infatti, stava uscendo dal bivacco per consegnare alcune dosi ai clienti. I due pusher sono stati arrestati d’intesa con il pubblico ministero Nadia Calcaterra.