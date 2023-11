Città

UBOLDO / ORIGGIO – Come ogni anno, il parco dei Mughetti celebra la festa dell’albero, in occasione della giornata nazionale degli alberi, che si terrà il prossimo martedì 21 ottobre. La proposta consiste nella messa a dimora di nuove piante per popolare il bosco con nuove piante autoctone: un’attività dedicata ai bambini, che avranno così l’occasione di entrare direttamente in contatto con la natura, apprezzandone la bellezza.

L’obiettivo è quello di valorizzare la natura, sensibilizzando la popolazione, sin dall’infanzia, a tematiche ambientali: l’appuntamento è alle 14.30 nell’aula didattica uboldese, in via Per Cerro. In questa occasione verranno illustrati anche i progetti per la salvaguardia dell’ambiente realizzati dallo stesso parco dei Mughetti e dall’impegno di tutti gli operatori.

La partecipazione all’evento è gratuita, ma è richiesta l’iscrizione, che deve essere effettuata tramite mail all’indirizzo [email protected] o chiamando il numero 0296951140 entro sabato 18 novembre.