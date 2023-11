Città

SARONNO – “L’Europa per la Lombardia: sfide, opportunità e prospettive per il territorio” è il titolo dell’incontro tenutosi mercoledì 15 novembre a Bruxelles, nella sede del Parlamento europeo, organizzato dall’europarlamentare Maria Angela Danzì per confrontarsi con un’ampia delegazione in rappresentanza della Lombardia su temi e dinamiche che

segneranno un punto di svolta per l’azione del M5S in corrispondenza della nascita dei nuovi gruppi territoriali, che proprio in questi mesi si stanno formando a livello regionale e in tutta Italia.

All’incontro sono intervenuti in qualità di relatori, con la stessa Danzì, diversi esponenti lombardi del MoVimento: la senatrice Elena Sironi, la deputata Valentina Barzotti, la consigliera regionale Paola Pizzighini e l’ex consigliere e capogruppo del M5S, nonché attuale coordinatore regionale Dario Violi.

Presente a Bruxelles negli stessi giorni, anche Roberto Fico, ex presidente della Camera dei Deputati, intervenuto all’incontro che ha toccato molteplici tematiche: dall’attualità politica al ruolo che l’Europa può svolgere a supporto della nostra regione e dell’importanza, all’interno del MoVimento, di una verticalità d’azione che, dai territori, giunga sino all’Europa, attraverso regione e parlamento, al fine di raggiungere risultati concreti a vantaggio dei cittadini e a tutela dell’ambiente e della sanità pubblica.

L’incontro, inserito in una due giorni ricca di momenti di approfondimento e confronto, si è concluso con l’intervento da remoto del presidente del MoVimento 5 Stelle Giuseppe Conte.

L’iniziativa, che nelle intenzioni della eurodeputata Danzì è stato un primo importante evento e si ripeterà per consentire la partecipazione di altri aderenti lombardi, ha visto il coinvolgimento di portavoce e attivisti provenienti da tutta la Lombardia, fra cui, invitati per la provincia di Varese, il coordinatore provinciale M5S Luigi Genoni, i consiglieri comunali Paolo Colombo di Olgiate Olona e Luca Paris di Varese e gli attivisti, già candidati alle ultime elezioni regionali, Francesca Bonoldi di Varese e Massimo Uboldi di Saronno.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn