LOMAZZO – Nei giorni scorsi alla sala Garibaldi di piazza 4 novembre 2 si è svolto l’incontro pubblico di illustrazione della variante generale al Pgt, Piano di governo del territorio, alla presenza dei tecnici incaricati della redazione della variante, in vista delle osservazioni aperte a tutti i cittadini.

L’amministrazione comunale dunque prosegue nell’importante obiettivo della variante generale al Pgt, necessaria a favorire la rigenerazione urbana. Nei mesi scorsi si sono svolti i passaggi preparatori della variante, con la procedura di Vas (valutazione ambientale) necessaria ad acquisire i necessari pareri positivi sotto il profilo della tutela ambientale, da parte degli enti sovraordinati e dai “portatori di interesse”. In seguito l’Amministrazione ha provveduto ad espletare la procedura di adozione dei documenti costitutivi della variante stessa con l’adozione si apre la possibilità per tutti i cittadini di formulare osservazioni, che saranno raccolte e singolarmente valutate dall’amministrazione comunale, che potrà nel caso recepirle e inserirle nella versione definitiva della variante al Pgt, di cui si prevede l’approvazione nei primi mesi del 2024.

Cos’è il Pgt

In cosa consiste il Pgt? Si compone di tre parti fondamentali: il documento di piano, che definisce le strategie generali, volte allo sviluppo sostenibile; il piano delle regole, che riguarda le norme di attuazione degli interventi; il piano dei servizi, ossia la definizione della città pubblica e dei sui servizi. Le linee guida complessive, a livello strategico, sono la riduzione del consumo di suolo, con l’abbassamento percentuale della quantità di territorio destinata ad urbanizzazione; la messa in rete delle tutele ambientali, con vincoli di tutela dei sistemi ambientali e la promozione della fruibilità degli spazi aperti; e infine l’obiettivo di governare i processi per migliorare le condizioni abitative e produttive, limitare le aspettative di edificazione nelle aree sensibili, privilegiare le esigenze di completamento per lo più nei lotti liberi già interclusi dell’abitato, promuovere il riuso delle aree dismesse. tra le aree dismesse riveste particolare importanza l’area ex Henkel.

Come presentare le osservazioni

L’ufficio edilizia privata è disponibile a ricevere tutti i cittadini che avessero necessità di ricevere indicazioni. l’ufficio riceve previo appuntamento telefonico. modalità di consultazione degli atti. Tutti gli atti relativi alla variante pgt sono depositati presso la segreteria comunale e pubblicati sul sito istituzionale del comune di lomazzo al seguente indirizzo http://www.hlservizicloud.it/pgt/content/013133 nella seguente sezione: piano di governo del territorio – versione originaria + varianti successive – 03_variante_generale_pgt_in_corso.

Tempi di presentazione: dal 18 novembre al 18 dicembre è aperto il tempo delle osservazioni, durante il quale è facoltà di tutti i cittadini e dei soggetti interessati presentare osservazioni. modalità di presentazione – le osservazioni dovranno pervenire al comune di lomazzo in forma scritta, in una delle seguenti modalità: consegna a mano, in carta libera, direttamente all’ufficio protocollo; invio per posta, in carta libera al seguente indirizzo postale: comune di lomazzo, piazza iv novembre 4; invio per posta elettronica certificata (pec) al seguente indirizzo [email protected].

