CARONNO PERTUSELLA – La frazione Bariola è da mesi senza la sua chiesa di San Giuseppe, danneggiata durante un nubifragio della scorsa estate. La copertura in rame della cupola del campanile è precipitata sulla tettoia, rendendo necessaria la chiusura ai fedeli e l’installazione di transenne per tutelare l’incolumità delle persone. Nel frattempo, il tetto è stato coperto con teloni e strutture provvisorie per evitare ulteriori danni.

La parrocchia, proprietaria della chiesa di via Verdi, ha dovuto aspettare il risarcimento dei danni dell’assicurazione per iniziare le opere di ripristino. Nei giorni scorsi, è stato riqualificato il tetto, mentre per sistemare il campanile sarà necessario l’intervento di un lattoniere, dato che non si tratta di lavori di muratura. Nonostante i progressi, la comunità di Bariola è senza la propria chiesa da agosto, e per partecipare alle messe è costretta a recarsi nelle chiese di Santa Margherita o Sant’Alessandro.

Il Comitato pro-Bariola, che ha seguito da vicino la vicenda per conto delle famiglie del rione, ha reso noto che manca poco all’apertura. Non appena il campanile sarà ristrutturato e messo in sicurezza, si potranno riprendere le attività ecclesiali, riportando sollievo alla comunità locale.

