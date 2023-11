iltra2

VARESE – Oggi alle 11 a Bisuschio nel Varesotto all’innesto tra la ss344 e la SP 51 per cause da accertarsi un veicolo pesante si è ribaltato in una rotonda. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della sede di Varese con un’autopompa. Gli operatori hanno messo in sicurezza l’automezzo e collaborato con il personale sanitario per soccorrere il conducente.

I danni materiali sono apparsi consistenti. Sul posto anche la polizia locale di Bisuschio, i cui agenti si sono occupati di deviare il traffico e dei rilievi del sinistro; e l’ambulanza della Croce rossa con l’automedica da Varese. E’ stato medicato il gudatore del mezzo, un uomo di 41 anni, per il quale comunque non si è reso necessario il trasporto in ospedale.

(foto: alcune fasi dell’intervento dei vigili del fuoco alle porte di Bisuschio nel Varesotto, nella tarda mattinata odierna)

