Città

SARONNO – In occasione del 25 novembre, giornata per l’eliminazione della violenza sulle donne, l’amministrazione di Saronno, in collaborazione con Rotary Club cittadino, il centro antiviolenza Rete rosa e Telefono donna, propongono un incontro con il varesino Giuseppe Delmonte, figlio di una vittima di femminicidio.

L’appuntamento, fissato per venerdì 24 novembre, si terrà alle 20.45 in villa Gianetti e consisterà nell’intensa testimonianza di Giuseppe Delmonte, promotore di progetti per la tutela degli orfani speciali. Durante l’evento ricorderà la madre, Olga, che, dopo anni di abusi, nel 1997 venne uccisa dal marito ad Albizzate, nel Varesotto.

L’evento si configura come un’occasione per riflettere sulla tematica del femminicidio, ma anche informativo circa le condizioni degli orfani di tale delitto, che con la carcerazione del genitore superstite si trovano senza tutori. Si tratta di un importante appuntamento, utile a sensibilizzare la cittadinanza sulla tematica che, negli ultimi giorni in particolar modo, sta coinvolgendo lo scenario nazionale dopo il femminicidio della ventidueenne veneta Giulia Cecchettin. Sono moltissime le manifestazioni che si stanno tenendo, anche nella zona.