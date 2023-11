L’obiettivo è ambizioso quanto semplice: unire imprese, iniziative locali, associazioni e cittadini comuni per riutilizzare e gestire l’area vuota, non necessariamente con uno scopo commerciale. Il sindaco di Rescaldina, Gilles André Ielo, ha rimarcato il proprio apprezzamento per “l’approccio di coinvolgimento della comunità”. E ha sottolineato: “Questa modalità di richiesta di progettazione dal basso ci piace, perché può andare incontro alle esigenze della cittadinanza”.

Le idee e le proposte provenienti dal territorio non mancano visto che al momento ne sono arrivate una ventina è c’è ancora tempo per presentarle entro il 9 gennaio. Successivamente, gli interessati avranno alcuni mesi per valutare, consolidare e comprendere la fattibilità delle proposte. A partire da aprile, potrebbero iniziare colloqui con associazioni, cittadini e negozianti interessati per definire meglio le modalità di intervento.

Come sarà scelto il futuro dello spazio? Le parole d’ordine saranno “fattibilità, bisogni del territorio, impatto ambientale e necessità della città”. Il progetto prevede anche la possibilità di accorpamento di idee per categorie più ampie, permettendo a più associazioni di utilizzare lo spazio se necessario.