SARONNO – Giovedì 23 novembre alle 09:30 nella sede di Tradate dell’Agenzia Formativa della Provincia di Varese, in via Aldo Moro,1, alla presenza dell’ Associazione Italiana Pressure Equipmen, si terrà la cerimonia di inaugurazione del laboratorio di Saldatura e Giunzione dei Componenti. All’evento sarà presente il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana.

L’Aipe rappresenta 156 realtà imprenditoriali italiane, che sono universalmente riconosciute come i principali leader mondiali nella produzione di apparecchiature in pressione per Oil & Gas, industria chimica, petrolchimica, nucleare e Big Science.

La presenza dell’Associazione Aipe contribuisce non soltanto in modo significativo all’economia locale ma svolge anche un ruolo essenziale nella creazione di opportunità di lavoro e sviluppo sostenibile.

Insieme all’Agenzia Formativa, l’Associazione Aipe è promotrice di un percorso di istruzione e formazione triennale virtuoso che, nell’ambito del corso di Operatore Meccanico: Saldatura e Giunzione dei Componenti verranno sviluppate competenze legate alla figura di “operatori di caldareria”, con competenze tecniche e professionali spendibili a livello internazionale.

Il corso prevede lezioni erogate da un combinato di lezioni tenute da docenti dell’Associazione e dell’Ente, direttamente nella sede scolastica alternate da periodi di tirocinio che si svolgeranno nelle aziende del territorio.

L’iniziativa rappresenta l’importante opportunità di confronto per tutti gli stakeholder, consentendo la condivisione dell’esperienza da parte delle Istituzioni, dell’Associazione e delle imprese, di un progetto focalizzato sulle persone.

Gli studenti potranno completare la propria formazione teorica con l’esperienza pratica che arricchirà le loro competenze e l’Associazione coglierà l’opportunità di avere a disposizione personale specializzato in grado di sviluppare nuove tecnologie e contribuire al mercato del futuro, promuovendo sostenibilità ed innovazione.