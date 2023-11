Città

SARONNO -Finge di inciampare e, con maxi sciarpa, ruba una borsa al ristorante.

E’ stato portato all’ospedale di Legnano il 23enne che nel pomeriggio è stato protagonista dell’incidente avvenuto poco prima delle 16 in via Primo Maggio.

Dopo tre anni di inattività riapre per la prima volta il primo piano del Centro Commerciale Rescaldina gestito da Nhood, società internazionale di soluzioni immobiliari specializzata nel commercial real estate e nella rigenerazione urbana, per ospitare una nuova fase di “Rescaldina Spazio Aperto”: un’iniziativa speciale aperta a tutti, volta a ridare nuova linfa agli 11.000 metri quadrati della struttura rimasti liberi nel 2019, in seguito all’uscita di Auchan dal mercato italiano.

Lega Saronno: “Gli allagamenti di via Roma sono causa delle scelte di Casali e Airoldi”.

Sono stati smantellati due “bivacchi della droga”, ed identificati 4 consumatori che saranno segnalati alla Questura di Como per l’emissione di un foglio di via obbligatorio. Inoltre, uno dei quattro è stato denunciato per ricettazione, poiché è stato trovato in possesso di 400 euro di refurtiva, in particolare di capi d’abbigliamento risultati rubati in un esercizio commerciale della zona. Il materiale è stato riconsegnato al legittimo proprietario.

