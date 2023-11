ilSaronnese

CARONNO PERTUSELLA – Si è aperta nell’Agorà del Comune di Caronno Pertusella la mostra “Com’eri vestita?”, un’installazione creata da Cerchi d’acqua, nella quale i vestiti esposti rappresentano simbolicamente quelli indossati durante la violenza subita e sono accompagnati da brevi suggestioni che le donne hanno voluto condividere, raccontando alcuni elementi della loro esperienza.

L’obiettivo della mostra è decostruire alcuni stereotipi relativi alla violenza sessuale, primo fra tutti l’idea che l’abbigliamento possa esserne la causa e che l’atteggiamento e il comportamento della donna possano averla provocata.

Inaugurata a Milano il 25 novembre 2018, nella giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la mostra si è spostata su tutto il territorio nazionale grazie anche al sostegno di Di.Re. Donne in Rete contro la violenza, di cui Cerchi d’acqua è socia fondatrice. La mostra trae ispirazione dalla poesia “What I Was Wearing” di Mary Simmerling ed è stata sviluppata nel 2013 in un’installazione artistica ideata da Mary Wyandt-Hiebert, docente alla University of Arkansas, e Jen Brockman, direttrice del Sexual Assault Prevention and Education Center alla University of Kansas.

La mostra è aperta dal 21 al 28 novembre, negli orari di lunedì, mercoledì e venerdì 9-12:30, martedì e giovedì 9-12:30 e dalle 16-18, e sabato 8:30-11:30.

Elisa Capitani