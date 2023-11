Città

SARONNO – Oggi, giovedì 23 novembre, il quartiere Matteotti si sveglia senza corrente.

La notizia era già stata comunicata nei giorni scorsi sul sito istituzionale del comune di Saronno, con una nota che riporta che l’azienda E-distribuzione, per concludere l’intervento di illuminazione del comparto di viale Amendola, necessita di effettuare un’interruzione di corrente nel quartiere Matteotti nella giornata di giovedì, dalle 8.30 fino alle 15.

Questo costituisce uno degli ultimi interventi realizzati nell’ambito del contratto di quartiere, stipulato a suo tempo tra il comune di Saronno, Aler e regione Lombardia. L’amministrazione saronnese ha investito più di 400.000 euro nella riqualificazione di via Amendola (tratto compreso tra via Palladio e via Don Minzoni). Con l’aggiunta della somma stanziata dalla regione, il costo dell’opera totale ammonta a circa 800.000 euro.

