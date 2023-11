Città

SARONNO – Sabato 25 novembre alle ore 20.30 il circolo culturale sardo “Grazia Deledda” organizza, nell’auditorium Aldo Moro a Saronno, la decima edizione di “Palcoscenico Sardo a Saronno”.

In scena l’attore comico Giuseppe Masia. La comicità di Masia ha un luogo d’elezione: la piazza come palcoscenico e il palcoscenico come piazza. I monologhi del cabarettista, accompagnati dalla chitarra, prevedono un fortissimo coinvolgimento del pubblico, uno scambio emotivo, mentale e spesso anche fisico. I personaggi di Masia sono macchiette geniali, paradossali come il suo linguaggio, universali ma profondamente caratteristiche, riflettono lo sguardo scanzonato e leggero, mai superficiale, di chi li ha creati, e raccontano con un’ironia non comune la contemporaneità, senza risparmiarsi in satira, anche politica.

Classe 1963, dopo la laurea in Lingue e Letterature straniere, Giuseppe Masia muove i primi passi nel cabaret nel 1991, anno nel quale vince il festival regionale del cabaret a Tonara, vittoria che gli apre le porte per esibirsi alla festa dell’unità a Roma. Durante i suoi trent’anni di carriera nello spettacolo, Masia dimostra una capacità prodigiosa nel caratterizzare personaggi di sua invenzione, paradossali e comici già nei nomi: Agospino (venditore di fazzolettini al semaforo), Billadu (parodia sarda di Osama Bin Laden), i Tenores di Britti (i coristi di Alex Britti); artista prolifico e mai banale, ha all’attivo 19 album, un dvd e svariate partecipazioni a programmi radiofonici. Già dalla pubblicazione del primo album, avvenuta nel 1991, il successo è immediato: a Formaggio Fuso, suo lavoro d’esordio, segue nel 1993 Buffa, che rimane il disco più venduto di tutta la sua discografia. Nel 1995 pubblica il terzo album, mentre nel 1996 presenta il lavoro prodotto col suo gruppo (Gli Ossi D’Uri), Fronte del Pascolo. Nel 1998 viene pubblicato Radio Masia, esilarante parodia di una stazione radio, tra caricature di personaggi famosi e intermezzi musicali; nel 2000 vede la luce Neuro, che rappresenta una svolta nella popolarità di Masia.

Alla fine della serata verrà offerto un rinfresco a base di prodotti tipici sardi. Ingresso libero.

(foto archivio)

23112023