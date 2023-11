Città

SARONNO – A circa un anno e mezzo dell’avvio del campo prova, l’area ex-Isotta Fraschini è arrivata a metà del percorso di bonifica. Grazie al completamento delle operazioni di Fase 1, infatti, una grande parte dell’area è oggi stata completamente bonificata.

Saronno Città dei Beni Comuni ha quindi ritenuto opportuno tornare a dialogare con i cittadini attraverso una serata di Officina Vivaio che avrà come oggetto i temi delle bonifiche e del verde, facendo riferimento al passato, al presente e al futuro di questi ambiti.

L’incontro – a ingresso gratuito – avrà luogo giovedì 30 novembre alle 20:30 nella sala del cinema Prealpi di Saronno. La sede non è stata scelta a caso, perché per raccontare la situazione dell’area pre-bonifiche verrà proiettato per la prima volta a Saronno il documentario sperimentale Post-prod (39′), girato proprio nell’ex-area Isotta Fraschini di Saronno, prodotto e realizzato da Lorenzo Casali e Gianluca Angioi e nato da una commissione di Saronno – Città dei Beni Comuni, presentato in anteprima mondiale al 40° Torino Film Festival.

A seguire interverranno i professionisti che stanno lavorando sull’area. Il geologo Luca Pizzi di Geologica illustrerà gli interventi di bonifica, effettuati e a piano in Fase 2, mentre l’agronomo Francesco Radrizzani presenterà le linee guida della riqualificazione dell’area verde, un tema fondamentale all’interno del percorso. A seguire, ovviamente, ci sarà spazio per le domande dalla platea.

Gli incontri di Officina Vivaio riprenderanno quindi affrontando il tema del parco, il primo degli otto punti di snodo del progetto, definito “l’armatura” per il suo ruolo di collegamento tra le funzioni e la sua centralità nel percorso di rigenerazione urbana in corso all’ex-Isotta Fraschini.