BlackRock ha confermato ufficialmente l’ETF su ETH e Commerzbank ha ricevuto una licenza per custodire criptovalute. Ciò ha portato alcuni investitori a beneficiare di grandi incrementi di prezzo per i loro investimenti in Bitcoin, perché il valore di Bitcoin stesso ha reagito in maniera positiva a questa notizia.

Tuttavia, la criptovaluta numero 1 ha mostrato maggiori balzi di prezzo dopo tutte le notizie sugli ETF Bitcoin approvati negli Stati Uniti dalla SEC.

Inizialmente, gli osservatori sono rimasti sorpresi quando il prezzo di BTC è aumentato improvvisamente. Ma è diventato subito chiaro che dietro questi movimenti si nascondevano le notizie e le voci sugli ETF spot su Bitcoin. Questo evento e l’imminente halving di Bitcoin della prossima primavera sono le cause di questi movimenti.

La scadenza dell’ETF Bitcoin per Hashdex e Franklin, entrambi gestori patrimoniali di livello globale, è fissata a gennaio 2024. La Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti ha la possibilità di annunciare una decisione o di posticipare nuovamente la scadenza al 1° gennaio 2024.

Per l’ETF Bitcoin di ARK Invest, invece, il 10 gennaio 2024 arriverà finalmente il momento della decisione finale, perché in questo caso non possono esserci ulteriori ritardi. Il tempo massimo che la SEC può impiegare nell’esprimersi sugli ETF spot proposti è di 240 giorni.

Segnali positivi dall’ETF ARK Invest Bitcoin

Naturalmente, ogni segnale nel mercato è seguito da sostenitori e critici degli ETF Bitcoin. È stato subito evidente che la richiesta di approvazione del suo ETF Bitcoin da parte di ARK Invest è stata leggermente modificata.

https://twitter.com/EricBalchunas/status/1726588765714661448?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1726588765714661448%7Ctwgr%5E73079f05fe1285ddab35feb1f9c0e87e6a4f70ac%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.finanzen.net%2Fnachricht%2Fdevisen%2Fbitcoin-etf-frist-fuer-hashdex-und-franklin-rueckt-naeher-ark-invest-fuehrt-0-8-gebuehr-ein-fuer-ihren-bitcoin-etf-13054146

Secondo il tweet e il documento allegato, sono stati introdotti i dettagli di una quota annuale. Di conseguenza, ARK Invest addebita una commissione annua dello 0,8% per gli investimenti nel previsto ETF Bitcoin. Ciò sta alimentando le voci secondo cui l’approvazione da parte della Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti è ora solo una formalità.

Token ETF Bitcoin in prevendita

Gli investitori alla ricerca di un’alternativa ai prossimi ETF Bitcoin negli Stati Uniti potrebbero essere interessati ai token ETF Bitcoin.

Il token di utilità nativo $BTCETF è disponibile in prevendita e attualmente ha un prezzo di soli $ 0,0056. Con l’acquisto puoi decidere se vuoi bloccare il token direttamente nello smart contract e ricevere così i premi di staking o negoziare il token su exchange dopo la fine del periodo di prevendita.

Puoi partecipare agli entusiasmanti sviluppi che circondano la SEC e alle sue prossime decisioni per i primi ETF Bitcoin, poiché gli sviluppatori di Bitcoin ETF Token hanno definito le pietre miliari. Questi traguardi sono collegati al burn regolare di token e alla riduzione progressiva delle commissioni di transazione.

Conclusione

Non importa come andrà a finire gennaio 2024, la decisione della SEC può essere di grande importanza per l’intero settore delle criptovalute. Con i token Bitcoin ETF, gli investitori possono approfittare del momento entusiasmante del settore crypto fino alla decisione finale del 10 gennaio 2024 e inserire nel proprio portafoglio una moneta economica che probabilmente potrebbe esplodere nell’anno che verrà.

