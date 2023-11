Cronaca

CISLAGO – Tragico epilogo per un incendio sviluppatosi nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì, in un garage privato in via Volta a Cislago; l’allarme era scattato alle 18 quando i vigili del fuoco si sono fatti largo fra fiamme e fumo, c’è stata la macabra scoperta della presenza di un corpo. L’uomo, di 78 anni, proprietario del box, non era riuscito ad uscire in tempo. Subito si è attivata la macchina dei soccorsi ma per lui non c’è stato niente da fare.

Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Saronno, che hanno subito avviato tutti gli accertamenti del caso per chiarire i contorni e la dinamica dell’accaduto; l’anziano è rimasto vittima dell’incendio sviluppatosi improvvisamente nel garage domestico.

(foto archivio)

24112023