Comasco

ROVELLASCA – È stata inaugurata nei giorni scorsi la pista del ghiaccio di Rovellasca, iniziativa di successo giunta ormai al quarto anno. “È stato – dice il sindaco, Sergio Zauli – come sempre magnifico vedere bambini e ragazzi, ma non solo, divertirsi pattinando”. La struttura resterà in funzione nelle prossime settimane e per tutto il periodo delle festività di fine anno.

Insomma, Rovellasca ha già iniziato il proprio percorso di avvinamento alle festività natalizie e di fine anno, per le quali saranno proposti molti eventi in paese.

(foto: un simpatico collage con le immagini della giornata inaugurale della pista di pattinaggio su ghiaccio all’aperto nel centro di Rovellasca. All’appuntamento c’era anche il sindaco Sergio Zauli)

24112023