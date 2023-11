Giornata nera sulle strade

SARONNO – Quattro investimenti tra ciclisti e pedoni sulle strade saronnesi anzi per la precisione la maggior parte intorno a via Varese. E’ stata una giornata nera sulle strade saronnese dove si sono registrati 4 incidenti in poche ore. Vittime ciclisti e pedoni. A rilevare i sinistri la polizia locale ma anche i carabinieri perchè gli agenti del comando di piazza Repubblica erano impegnati in uno scontro mentre se ne è registrato un altro quasi in contemporanea.

Il primo sinistro alle 7,35 in via Ramazzotti dove un 57enne è stato investito da una vettura. E’ intervenuta l’ambulanza della Croce Azzurra di Caronno Pertusella che ha portato il ferito all’ospedale di Saronno in codice verde.

Poco dopo in via Varese, nei pressi dell’intersezione con via Milano, l’incidente che ha visto investita una 68enne. Al volante della vettura una ventenne. Anche in questo caso sul posto oltre alla polizia locale che ha rilevato il sinistro i soccorsi inviati dalla centrale operativa di Areu. L’impatto è avvenuto alle 8,41 ed è arrivata ancora la Croce Azzurra di Caronno Pertusella.

Alle 11,11 un nuovo incidente, sempre un investimento. Questa volta ad essere colpito da una vettura è stato una 75ennein via Varese. I volontari della Croce Viola di CEsate hanno prestato le prime cure all’anziana e poi l’hanno portata all’ospedale di Garbagnate poco prima di mezzogiorno.

Ultimo incidente della difficile giornata alle 16,32 in via Primo Maggio dove è stato investito un ciclista. Il 39enne è stato soccorso dalla Croce Azzurra di Caronno Pertusella sul posto e poi trasferito all’ospedale di Saronno per le cure del caso.