CISLAGO – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del comune di Cislago circa la festa del bosco Rugareto.

L’annuale Festa del Plis “Bosco del Rugareto” è stata ospitata in questa edizione dal comune di Gorla Minore e si è tenuta domenica 15 ottobre. In prima mattina i partecipanti si sono dati appuntamento nei punti di ritrovo dei rispettivi comuni d’appartenenza (Cislago, Gorla Minore, Marnate e Rescaldina) e percorrendo in bicicletta i sentieri all’interno dei boschi si sono poi incontrati nell’area del Santuario della Madonna dell’Albero, dove si è pranzato insieme. Il gruppo cislaghese, era composto da più di venti persone, di tutte le età.

Durate il tragitto, i volontari delle Guardie Ecologiche Volontarie e di Archeologistic, hanno impreziosito l’attività fornendo numerose informazioni sulle caratteristiche ambientali e storiche del nostro territorio, rendendole accattivanti anche per i più piccoli. Purtroppo sono risultati evidenti anche i notevoli danni che gli eventi atmosferici di questa estate hanno arrecato ai boschi, abbattendo molte piante.

Nel pomeriggio si sono poi svolte attività per bambini e famiglie organizzate, anche grazie al contributo delle associazioni locali che hanno risposto all’invito del parco sovracomunale. Il clima, sia quello metereologico che quello conviviale è risultato particolarmente gradevole; la festa è così risultata un’ottima occasione per passare una giornata all’aperto, in piacevole compagnia e inoltre meglio conoscere le risorse ambientali locali.

L’Amministrazione esprime un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita dell’iniziativa e in particolare ai membri delle associazioni cislaghesi Pro Loco, Salviamo il paesaggio, 5 Cascine Running ed Avis, per l’aiuto prestato.