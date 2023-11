Calcio

CESATE – Anche il neonato gruppo degli Ultras Cesate, supporters della locale formazione del Sc United, contro la violenza alle donne; in occasione del match infrasettimanale vinto allo stadio cesatese, 2-1 contro l’Osl Calcio per il campionato di Prima categoria, hanno esposto uno striscione con la scritta “Basta violenza alle donne! Rip Giulia” in ricordo dunque di Giulia Cecchettin, la giovane uccisa in Veneto dall’ex fidanzato.

Tornando al calcio giocato, oggi pomeriggio alle 14.30, per la 12′ giornata, Sc United di nuovo in campo allo stadio di via Dante per la partita contro la Robur, per proseguire la marcia verso il vertice del girone.

(fotto: gli ultras di Cesate con lo striscione, esposto contro la violenza alle donne)

26112023