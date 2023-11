Sport

CARONNO PERTUSELLA -La Caronnese è chiamata a rialzarsi dopo la sconfitta nel derby contro il Saronno per restare in corsa per i primi posti della classifica. Oggi calcio d’inizio alle 14.30 allo stadio comunale Annibale Sacchi di via Olimpiadi a Castano Primo.

Le parole di mister Roberto Gatti della Caronnese: “Nuova partita, nuova sfida complicata contro un’altra nobile decaduta: come noi, la Castanese era in D. Purtroppo non ci voleva la sconfitta nel derby che ha interrotto la nostra striscia positiva. Obiettivo: vincere”.

I convocati della Caronnese per la partita odierna:

Portieri: Francesco Quintiero, Mattia Stocco, Emanuele De Bono

Difensori: Andrea Galletti, Alessandro Curci, Marian Puka, Filippo Bossi, Karl Ngouga Opat, Gabriele Napoli, Mattia Matera

Centrocampisti: Paolo Cerreto, Edoardo Brugnone, Marco Morlandi, Papa Bakary Diatta, Enzo Jordan Mathieu, Lorenzo Russo, Urban Zibert

Attaccanti: Federico Corno, Alessio Fabbrucci, Nikita Kovalonoks, Leonardo Zoppi.

(foto archivio: mister Roberto Gatti, l’allenatore della Caronnese, ha diramato le convocazione per la gara pomeridiana)

