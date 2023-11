Sport

CARONNO PERTUSELLA – In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne che ogni anno si ricorda il 25 novembre, la Società Calcistica Caronnese si è unita al Comitato regionale Lombardia e alla Lega Nazionale Dilettanti in supporto al 1522, il servizio pubblico gratuito e attivo 24 h su 24 h, che accoglie con operatrici specializzate le richieste di aiuto a sostegno delle donne vittime di violenza e stalking.

In questa Giornata internazionale dedicata alla lotta contro la violenza sulle donne,”ci siamo ritrovatisui campi, non solo per giocare, ma per combattere un avversario che non trova posto in questo sport: la violenza di genere. I fischi dell’arbitro hanno scandito la partita ma anche simboleggiato un impegno che va oltre i novanta minuti di gara per sconfiggere la violenza e lo stalking. Ogni tiro in porta ha rappresentato la spinta a fare gol per vincere la partita più importante, quella della difesa dei diritti di tutte le donne ed ogni azione di gioco è stata un impegno sociale nel rispetto delle regole contro ogni forma di abuso – rilevano dalla Caronnese – La mission del gioco del calcio risiede nell’educazione delle giovani generazioni che devono respingere ogni forma di pregiudizio e bisognerà scendere in campo per giocare e connettere i cuori e le menti alle regole del gioco che non prevedono violenza”.

La Lega Nazionale Dilettanti sostiene il servizio pubblico gratuito – il 1522, attivo 24 h su 24 – che accoglie con operatrici specializzate le richieste di aiuto a sostegno delle donne vittime di violenza e stalking.

La Società Calcistica Caronnese, “naturalmente predisposta verso tematiche sociali e una tra le prime associazioni sportive che portano i valori Esg nel proprio Dna, difende fortemente queste tematiche appoggiando tutte le iniziative che in questa giornata saranno predisposte in tutto il mondo. La squadra dei Pulcini 2013 della Caronnese ha realizzato un video dedicato proprio a questa giornata: bambini che parlano ai loro coetanei ma anche agli adulti per sensibilizzare tutti su questo importante tema: i colori rossoblù della Caronnese sono sempre più vicini a questi valori sociali e tutta la Società Calcistica Caronnese plaude questo importante contributo”.

