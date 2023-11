Sport

SARONNO – Sabato anche il Fbc Saronno si è mobilitato portando su tutti i campi dove le proprie squadre erano impegnate nelle partite giovanili il messaggio della Giornata contro la violenza sulle donne. Ed anche sui social la società biancoceleste ha rilanciato questo messaggio.

Messaggio che viene idealmente rilanciato anche dalla formazione maggiore che per la 12′ giornata del campionato di Eccellenza è oggi di scena sul campo dello stadio comunale “Colombo Gianetti” di via Biffi per ospitare il Magenta, in uno dei match di cartello domenicali.

(foto: una delle formazioni del Fbc Saronno impegnate ieri sui campi della zona per le gare del settore giovanile. La società ha rilanciato ovunque il messaggio portato della Giornata contro la violenza sulle donne)

26112023