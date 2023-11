Cronaca

MISINTO – Slogan contro i vaccini anticovid scritti con caratteri cubitali sul muro del cimitero di Misinto. e’ il blitz messo a segno domenica sera in viale del cimitero. I vandali malgrado il grande passaggio di auto in viale Europa sono entrati in azione verosimilmente nella tarda serata di domenica 26 novembre.

Spray rosso e slogan contro i vaccini hanno imbrattato tutta la parte anteriore del cimitero di Misinto. Prima di mezzanotte le prime segnalazione di parte di cittadini all’Amministrazione comunale e alle forze dell’ordine. Nelle prossime ore saranno recuperate le immagini della videosorveglianza nella speranza di risalire agli autori del blitz.

Si tratta del raid più invasivo mai realizzato nel comprensorio dopo quello in centro a Saronno in piena pandemia. Erano ormai diversi mesi che non si vedevano blitz di questo tipo nella zona tra Groane e Saronnese. Da parte dell’Amministrazione l’impegno a provvedere appena possibile, compatibilmente con i tempi della burocrazia, alla pulizia dei muri imbrattati con vernice spray rossa.

27112023