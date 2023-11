Groane

CESANO MADERNO – Nei giorni scorsi i militari della tenenza di Cesano Maderno nel corso di uno straordinario servizio di controllo del territorio hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino 21enne marocchino, irregolare sul territorio nazionale, in Italia senza fissa dimora.

I militari dell’Arma hanno sorpreso l’uomo all’interno dello scalo ferroviario mentre attendeva l’arrivo dei vari acquirenti. Nonostante il tentativo di fuga, è stato fermato dai militari che nel corso della perquisizione personale hanno rinvenuto e sequestrato 4 grammi di cocaina e 12 grammi circa di hashish, suddivisi in dosi. Arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, l’uomo è stato sottoposto al processo per direttissima.

La stazione ferroviaria di Cesano è da tempo oggetto di numerose segnalazioni per attività di spaccio da parte di pendolari e residenti, motivo per cui l’attenzione da parte degli uomini dell’Arma è massima. Fondamentali, in un’ottica di piena collaborazione con le Autorità, le segnalazioni dei cittadini, spesso determinanti per l’efficacia degli interventi.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione