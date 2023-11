Città

SARONNO – Negli ultimi giorni le foto si sono rincorse sui social e nei whatsapp dei frequentatori del parco Lura: scatti di un insetto scuro che in molti temevano fosse processionaria. In realtà gli esperti del parco che hanno ricevuto la segnalazione rassicurano: “Si tratta di una specie di falena”.

Sono bastate le foto agli esperti del Parco Lura per rassicurare chi frequenta l’area verde tra Saronno e il Comasco sulla natura degli insetti scuri così numerosi negli ultimi giorni: “Non sono esemplari di processionaria del pino o della quercia. Direi una falena. La famiglia è quella degli Arctidii”.

Queste le parole dell’agronomo che fanno tirare un sospiro di sollievo a chi frequenta l’area verde negli ultimi giorni, complici le belle giornate di sole presa d’assalto da chi era interessato a fare una passeggiata e da chi avesse voglia di fare attività fisica all’area aperta. Del resto l’attenzione del consorzio del parco sulle condizione della flora e della fauna dell’area verde è sempre molto alta e come dimostra questa segnalazione a cui è subito stata data una risposta con l’aiuto dell’agronomo.

Del resto la processionaria del pino è un insetto distruttivo per gli alberi e che provoca disagi sia all’uomo sia agli animali. In passato sono state fatte campagne informativa per invitare i cittadini a segnalarne la presenza anche perchè a livello nazionale la presenza è aumentato per effetto dell’aumento nelle temperature nel periodo autunnale e invernale. Da qui la grande attenzione dei frequentatori del parco che dimostra ancora una volta la grande attenzione per l’area verde.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione