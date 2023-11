ilSaronnese

CISLAGO – Pulizia dei boschi a Cislago. Ieri domenica 27 novembre i volontari di Salviamo il paesaggio, complice la bella giornata di sole e incuranti del freddo si sono rimboccati le maniche.

Lo racconta Maurizio Cremascoli: “Come promesso, abbiamo agito! Salviamo il Paesaggio, ringrazia l’Amministrazione Comunale per aver organizzato a Cislago, la seconda “pulizia dei boschi”. Abbiamo incontrato anche i “camminatori” di Saronno, che con il loro gruppo-associazione, sostengono le nostre iniziative. Molti cittadini hanno espresso disgusto e indignazione, nel vedere l’abbandono di molti rifiuti, alcuni anche pericolosi – tossici, come guaine catramate/cartongesso. Non sono mancate migliaia di tegole rotte, mattoni, cemento a blocchi”.

Materiali edili “sparsi davvero ovunque – concludono i volontari – sicuramente provenienti dai tetti (edifici) danneggiati dalle grandinate estive”.

