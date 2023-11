Città

SARONNO – “Piazza Riconoscenza, o della Ciocchina, e via Portici sono due dei luoghi più iconici della città: da sabato 2 dicembre e sino a fine gennaio, saranno senza auto in sosta”.

E’ l’annuncio che arriva con una nota dall’Amministrazione comunale firmata dal sindaco Augusto Airoldi e dall’assessore Domenico D’Amato.

“Si tratta di un esperimento che l’Amministrazione comunale saronnese realizza in collaborazione con il Duc che è pensato per valorizzare adeguatamente anche quest’area della città interessata dalle installazioni e dagli eventi natalizi. Del resto, tutto il programma di iniziative in vista del Natale è predisposto in sinergia ed accordo con il Distretto urbano del commercio di Saronno ed ha l’obiettivo di incrementare l’attrattività della città sia per i saronnesi che per i cittadini residenti nei comuni limitrofi alle prese con lo shopping natalizio. Le nuove installazioni luminose e i giochi di luce, oltre alle tradizionali luminarie, daranno sicuramente a Saronno una veste più accogliente, in piena linea con l’atmosfera del periodo festivo più importante dell’anno. Questi interventi consentiranno anche di realizzare un percorso più sicuro per il trenino natalizio tanto caro a piccoli e grandi. Altra novità di quest’anno saranno le “postazioni selfie” che riscuoteranno sicuramente grande interesse”.

Per le auto dei residenti una soluzione alternativa: “I residenti in piazza Riconoscenza e via Portici e i titolari di pass Ztl “Arp” potranno utilizzare gratuitamente gli stalli a pagamento presenti in via Tommaseo e via Gianetti, esponendo il pass”.

E in tema in parcheggi il comune rimarca: “A breve seguiranno ulteriori e più puntuali indicazioni sul “piano parcheggi natalizio”, che la Saronno Servizi sta elaborando con gli ultimi dettagli”.

