CESATE – Sarà aperto giovedì 30 novembre il nuovo supermercato Coop di Cesate di via Scarlatti. L’apertura è prevista alle 8,30 quando per la prima volta i clienti potranno vedere l’area di 14.000 metri quadrati lungo la tangenzialina. Diversi i curiosi che negli ultimi giorni si sono avvicinati al punto vendita sulla tangenzialina esterna che collega Cesate a Caronno per cercare di vedere l’interno tra scaffali e prodotti.

Un punto vendita alle porte del paese che sarà il primo vero supermercato del comune di Cesate con un parcheggio da 170 posti auto. Del resto si tratta di una mediastruttura di vendita visto che quelle di grandi dimensioni non sono previste nel comune e che l’operazione che ha portato Coop a Cesate rispetta pienamente il Pgt in vigore.

I lavori per la realizzazione del punto vendita sono iniziati nel marzo scorso e proprio come previsto si sono conclusi prima di Natale. La superficie di vendita è di 4 mila metri quadrati e rappresenterà un importante punto di riferimento per la popolazione cesatese che avrà un punto vendita completo senza dover andare a Solaro o a Garbagnate.

