Città

SARONNO – “Ma l’amministrazione di Saronno attrattiva e dei giovani si è dimenticata dell’ostello? Cosa sta succedendo nella struttura di via Sampietro? Perchè non è non si è informata la città che la struttura non è più disponibile per accogliere i viaggiatori?”.

Sono le domande che arrivano dal capogruppo di Fratelli d’Italia Gianpietro Guaglianone che chiede delucidazioni all’Amministrazione comunale.

“Ho appreso nelle ultime ore come alcuni ragazzi abbiano chiamato l’ostello di Saronno a metà novembre per prenotare alcune notti in città. La risposta vaga dei gestori, molto gentili e un po’ rammaricati, è stata che l’ostello era chiuso a tempo indeterminato e che non sapevano fornire informazioni sulla ripartenza. Perchè? Ricordo nella primavera scorsa una nota dell’Amministrazione comunale in cui si parla, visto la scadenza della concessione d’uso alla cooperativa che lo gestiva dell’impegno dell’Amministrazione a lavorare “per garantire il potenziamento della vocazione di struttura ricettiva dedicata al turismo giovanile”

Da questi fatti la richiesta di informazioni: “Non voglio pensare che la Saronno attrattiva di Augusto Airoldi si sia dimenticata di chi vorrebbe venire in città ad un prezzo di pernottamento contenuto che poi sono soprattutto i giovani. In passato l’ostello è stato anche un punto di riferimento per studenti e intere classi e squadre sportive arrivate a Saronno per varie manifestazioni, competizioni e attività didattiche. Ricordo, sempre nella nota della scorsa primavera, i grandi progetti dell’Amministrazione sui progetti per i giovani viaggiatori e la collaborazione con reti turistiche e di ostelli. Se la struttura è stata bloccata, se la convenzione è finita, se ci sono altri progetti non sarebbe il caso di informare la città? E magari di scrivere anche sul sito in modo che chi voglia usare un servizio abbiamo un’idea di quello che accade?”.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione