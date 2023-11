Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Obiettivo Saronno.

Questa mattina si terrà l’assemblea dei dipendenti comunali di Saronno per l’indizione dello stato di agitazione. Nei giorni scorsi la Rappresentanza Sindacale aveva già evidenziato i problemi denunciati dai dipendenti con una lettera aperta tanto esplicita quanto allarmante “dovunque si volge lo sguardo si vedono colleghi scontenti del proprio lavoro e del proprio ruolo nell’ente, la gestione approssimativa del personale è oramai sotto gli occhi di tutti e non c’è niente che riesca a far cambiare rotta a questa Amministrazione e a volte (anzi spesso) ci si chiede se siano consapevoli del fatto che hanno perso l’appoggio e la collaborazione dei propri dipendenti. Nessuno, nella delegazione di parte pubblica, si è reso conto che i dipendenti sono stanchi ed esasperati”.

Obiettivo Saronno conosce perfettamente la situazione venutasi a creare all’interno del Comune ed esprime la più totale solidarietà ai dipendenti comunali.

Allo stesso tempo si chiede senso di responsabilità nei confronti dei cittadini e della città ad un’amministrazione che non solo, fino a prova contraria, in consiglio comunale è sostenuta ufficialmente dalla minoranza dei consiglieri, ma “ha perso l’appoggio e la collaborazione dei propri dipendenti”.

La soluzione di questa situazione puó essere una sola, della quale sembrano esserne tutti consapevoli tranne chi dovrebbe avere la sensibilità di fare un passo indietro per il bene di tutti