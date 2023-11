Città

SARONNO – Poste in via Varese, oltre un’ora e mezza d’attesa per riuscire a pagare un bollettino postale: la disavventura è capitata l’altro giorno ad una cittadina, che ha rilanciato la vicenda sui social. Entrata alle Pptt alle 17.38, è l’ora in cui ha preso il tagliandino per “mettersi in coda”, è stata “servita” alle 19.11, “il tutto dopo che chi appena entrato passava davanti”, evidentemente facendo riferimento ad altri servizi come quelli bancari.

A trascorrere una buona “fetta” del pomeriggio all’ufficio postale di Saronno è stata suo malgrado una mamma saronnese, che si era recata alle Poste per pagare le tasse scolastiche.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto archivio: l’ufficio postale di via Varese a Saronno. Si tratta del principale ufficio postale saronnese)

29112023