Comasco

ROVELLASCA – Una tragica scoperta è avvenuta a Rovellasca, dove una donna ottantenne è stata ritrovata senza vita nella sua abitazione. La morte, stando alle prime informazioni, sembrerebbe essere avvenuta per cause naturali. I vigili del fuoco l’altro giorno sono stati chiamati dai vicini, preoccupati per i rami provenienti dalla villetta della donna che invadevano i loro giardini. Incapaci di contattare la signora anziana, hanno infatti richiesto l’intervento dei pompieri.

Segnali inequivocabili di una situazione insolita erano evidenti, a cominciare dalla posta che si accumulava nella sua casella da diversi giorni: si stima che la donna fosse deceduta circa due settimane fa, e se non fosse stato per l’attenzione suscitata dai rami pericolanti, il suo corpo potrebbe ancora non essere stato scoperto. Nel corso del pomeriggio sul posto oltre ai vigili del fuoco sono intervenuti polizia locale, carabinieri e Croce azzurra.

(foto archivio: un precedente intervento dei vigili del fuoco)

29112023