L’intelligenza artificiale viene utilizzata in diversi settori, anche in quello delle criptovalute. Nello specifico, nel campo degli asset digitali, l’intelligenza artificiale è legata ai progetti Web 3.0, ovvero piattaforme con un token di utilità nativo che forniscono servizi e funzionalità ai loro utenti.

Ritenuto da molti l’internet del futuro, il Web 3.0 resta ancora poco accessibile, in quanto presenta diverse barriere tecniche. Tuttavia, i trader di asset digitali possono trovare diverse criptovalute Web 3.0 interessanti, come ad esempio yPredict.

La presale di yPredict

yPredict è un ecosistema All-In-One con uno utility token basato su Polygon. L’obiettivo della piattaforma è offrire strumenti IA per il trading di asset digitali e per la SEO, oltre a un marketplace dove gli sviluppatori potranno vendere i loro modelli predittivi.

Finora, la presale del progetto ha raccolto 5 milioni e si trova nella sua ultima fase, con il YPRED venduto a 0,11 dollari. Il valore del token previsto per il listing è di 0,12 dollari.

Nonostante la presale abbia catturato l’interesse di trader e analisti, yPredict resta una criptovaluta ad alto rischio, in quanto non è ancora arrivata sul mercato.

La piattaforma prevede diverse funzioni, ma occorre verificare se queste verranno implementate correttamente e soprattutto se si riveleranno davvero utili, al punto da spingere i trader a comprare YPRED e mantenerlo rilevante sul mercato.

Qui di seguito analizziamo le varie caratteristiche di yPredict, in modo da fornire una panoramica sul progetto.

Strumenti di trading IA

Per il trading di criptovalute, le intelligenze artificiali vengono utilizzate per effettuare previsioni o per l’analisi in tempo reale del mercato.

Le IA possono analizzare una quantità enorme di dati, permettendo ai trader di risparmiare tempo e poter pianificare velocemente le loro strategie di investimento.

Il focus principale di yPredict è fornire strumenti IA per il trading di asset digitali. Secondo il sito ufficiale, l’intelligenza artificiale della piattaforma fornirà segnali di trading in tempo reale, sfruttando modelli predittivi innovativi, programmati da sviluppatori esperti.

L’IA analizzerà il sentiment per tutte le criptovalute consolidate, fornendo gli indicatori tecnici migliori per un determinato asset. Secondo il team di yPredict, questi strumenti potranno aiutare i trader nei loro investimenti, sia sulle criptovalute consolidate, sia sui nuovi progetti emergenti.

I trader potranno utilizzare i diversi strumenti tramite un terminale di trading che presenterà un’interfaccia intuitiva e funzioni avanzate.

Marketplace per i modelli predittivi

I modelli predittivi per il trading saranno venduti su un apposito marketplace. In questo modo, gli sviluppatori potranno guadagnare un reddito passivo, fornendo ai trader una vasta gamma di prodotti tra cui scegliere. In futuro, l’ecosistema yPredict intende espandersi e fornire modelli predittivi anche per le risorse umane e la sanità.

Strumenti per la SEO

yPredict metterà a disposizione dei suoi utenti due strumenti per la SEO, ovvero il Backlink Calculator e il yPredict Editor. Entrambi possono migliorare l’indicizzazione dei siti web sui motori di ricerca.

Il Backlink Calculator permetterà di calcolare e predirre il numero di backlink in un sito web, così come le metriche di authority, fondamentali per la SEO e per il marketing.

Il secondo strumento chiamato yPredict Editor, potrà tornare utile per la creazione di contenuti sui siti web, in quanto darà suggerimenti sulle parole chiave da utilizzare e analizzerà i contenuti, fornendo un punteggio basato sulla qualità della SEO.

Il token YPRED e gli abbonamenti

Per usufruire dei servizi della piattaforma, gli utenti dovranno abbonarsi utilizzando il token YPRED. Gli abbonati potranno anche ricevere sconti sui prodotti venduti sul marketplace.

I titolari del token potranno anche fare staking e ottenere fino al 45% di ricompense trimestrali per lo staking dal 10% di YPRED utilizzati per ogni nuovo abbonamento alla piattaforma.

Tokenomics e roadmap

La tokenomics di yPredict prevede un’offerta totale di 100.000.000 token YPRED. L’80% verrà utilizzato per la presale, mentre il 10% andrà alla liquidità. Un altro 10% verrà diviso equamente tra la tesoreria e lo sviluppo.

Per quanto riguarda la roadmap ufficiale del progetto, questa è stata divisa in tre fasi.

Nella prima fase verranno lanciati diversi strumenti della piattaforma, come il Backlink Calculator e la piattaforma yPredict Analytics.

Verso la fine del 2023 e l’inizio del 2024 verranno decise le date del lancio del marketplace e del terminale di trading. Inoltre, nei primi mesi del 2024 è previsto il listing del token YPRED su diversi exchange.

Durante la seconda fase della roadmap, il team lavorerà per rendere la piattaforma stabile e garantire una migliore user experience. Verrà anche messa particolare enfasi nella formazione di una community e nel costruire nuove partnership. L’obiettivo finale della seconda fase è il raggiungimento di un market cap di 100 milioni per il token YPRED.

La terza fase prevede aggiornamenti per l’ecosistema e campagne di marketing, con l’obiettivo di arrivare almeno a un milione di utenti attivi su tutte le piattaforme di yPredict.

Conclusione

Sulla carta, yPredict può risultare interessante in quanto segue l’attuale tendenza di combinare strumenti utili per il trading con l’intelligenza artificiale.

Come si evince dalla roadmap, il progetto ha ancora diversi passi da fare per poter arrivare al massimo del suo potenziale. Se gli strumenti forniti da yPredict si dovessero rivelare davvero efficaci nel trading delle criptovalute e nella SEO, allora il token YPRED potrebbe crescere sul mercato.

Al contrario, con un verdetto negativo da parte di trader e analisti, la piattaforma potrebbe non decollare e il token rimanere fermo a un valore basso o addirittura scomparire.

Chiaramente, dopo il listing il token sarà soggetto alla legge della domanda e dell’offerta, inoltre il suo valore potrebbe oscillare a causa di altri fattori interni o esterni al mercato delle criptovalute.