Comasco

TURATE – Incendio alla periferia di Turate, in una ditta di via Como: l’allarme è stato dato alle 16 e sul posto sono intervenuti diversi mezzi dei vigili del fuoco provenienti da Saronno, Lomazzo e Como, è servito anche un carro-aria, il mezzo dove ci sono le bombole e gli autorespirato che consentono ai pompieri di non restare intossicati per il fumo. Sul posto è intervenuta anche una ambulanza e tre persone hanno avuto bisogno d cure mediche: si tratta di una donna di 31 anni e di due uomini, uno di 51 anni ed uno di 59 anni, che non sono comunque apparsi in condizioni preoccupanti.

Sono arrivati anche le pattuglie dei carabinieri della Compagnia di Cantù, una volta che l’incendio sarà definitivamente domato, saranno avviati accertamenti per chiarire l’accaduto.

(foto archivio)

28112023