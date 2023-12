ilSaronnese

ORIGGIO – Imperdibile evento per gli amanti della musica e dell’opera: in occasione della prima al teatro alla Scala, di Milano, l’associazione culturale Amici di villa Borletti di Origgio propone la rassegna “Prima della prima”.

Con Mauro Canali e Giosuè Ceriani l’appuntamento è per sabato 1 dicembre alle 21 per l’evento di approfondimento sull’opera di Giuseppe Verdi “Don Carlo”, per prepararsi insieme alla stagione 2023/2024 del teatro alla Scala. L’evento, ad ingresso libero e senza necessità di prenotazione, si terrà in villa Borletti, in via Dante 63 ad Origgio.

Amici Villa Borletti, associazione culturale di promozione sociale, (ex Hesperia) viene fondata nel gennaio del 2014 da un piccolo gruppo di amici che volevano impegnarsi a riportare ad una vita quotidiana la Villa Borletti, che era stata restaurata dal Comune di Origgio fra il 2007 e il 2010, ma, salvo rarissime occasioni era rimasta costantemente chiusa.

