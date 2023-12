Città

SARONNO – Sono sei gli istituti delle province di Milano, Varese, Como e Verbania che oggi si sfidano, all’Itis G. Riva per la terza edizione di “Giochi della chimica”; dodici squadre, due per ogni istituto, quattro studenti per ogni squadra, provenienti dagli istituti Cobianchi di Verbania, Setificio di Como, Geymonat di Tradate, Facchinetti di Castellanza, Cannizzaro di Rho, e ovviamente Riva di Saronno.

Gli studenti che parteciperanno fanno parte delle diverse classi del triennio dell’indirizzo di chimica, la prova consiste in un “Quizzone” a scelta multipla, con un ora di tempo per dare le risposte.

L’obiettivo dell’iniziativa – spiegano dall’istituto – è quello di promuovere lo scambio culturale tra gli studenti ed istituti, con l’obiettivo di motivare gli studenti al Team- working.

Il torneo è organizzato con la collaborazione di Lati Spa, importante industria chimica che da molti anni collabora con l’istituto tecnico saronnese.

