SARONNO – Si terranno domani, lunedì 11 dicembre alla chiesa Prepositurale in piazza Libertà i funerali di Orlando Saibene imprenditore edile settantenne che si è spento nella propria abitazione saronnese negli ultimi giorni.

Da tempo lottava contro una grave malattia che non è riuscito a superare lanciando un grande dolore ai familiari, la moglie e i figli, e in tutti coloro che lo hanno conosciuto nella vita privata e in ambito professionale. Imprenditore edile saronnese Orlando era stato presidente di Ance Varese l’associazione delle imprese edili e complementari operanti nella provincia di Varese dal 2013 al 2018.

Proprio dal sodalizio arriva una messaggio di cordoglio: “Il presidente con il consiglio generale danno la dolorosa notizia della tragica e prematura scomparsa di Orlando Saibene più volte nostro apprezzato Presidente di Ance e Amministratore Unico di Coledil e che grazie alle sue indiscusse doti e capacità ha ricoperto anche importanti cariche a livello nazionale. L’impronta del suo operato e il suo ricordo rimarranno vivi per sempre nella nostra associazione”. Il sodalizio ha deciso in segno di lutto una chiusura degli uffici proprio per lunedì 11 dicembre.

La cerimonia del funerale, in programma domani lunedì 11 dicembre alle 15,45 sarà preceduta dal Rosario recitato alle 15,30.

(foto: video youtube Fidec https://www.youtube.com/watch?v=5fz-3RmpuCo)

