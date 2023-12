Città

SARONNO – Stava per attraversare sulle strisce pedonale facendosi strada con il proprio bastone bianco, ossia il bastone estensibile usato dai non vedenti per muoversi in autonomia, quando è sopraggiunta una vettura che invece di fermarsi è passata sulle strisce spaccando il bastone e strappandolo dalle mani di Giuseppe Rosafio. Non solo. L’automobilista non si è neppure fermato.

E’ l’increscioso episodio di cui è stato vittima Giuseppe Rosafio saronnese non vedente atleta della nazionale di atletica e campione azzurro e di club del movimento italiano baseball per ciechi. E’ successo l’altro giorno Rosafio stava andando in Comune intorno alle 14 quando attraversando in via Mazzini è stato superato dall’auto che gli ha spazzato via il bastone: “Un brutto episodio – conferma il saronnese illeso – per me e per chiunque si trova a fare un’operazione tanto quotidiana come attraversare da non vedente e quindi con una serie di difficoltà in più degli altri pedoni. E’ una fonte di grandi preoccupazioni perchè purtroppo succede troppo spesso. A me è successo a pochi mesi fa in via Marconi. In quell’occasione c’era anche il mio cane Perla con alcuni conoscenti. L’auto mi ha spezzato il bastone ed ha proseguito rischiando anche di colpire il mio cane. Stavo andando in Comune quindi ho subito allertato la polizia locale che ha rintracciato il conducente. Ho fatto la segnalazione anche per questo episodio in via Mazzini. Credo sia importante soprattutto per combattere il frequente numero di episodi di questo tipo in città. Non può essere normale ne non fermarsi per favorire il passaggio sulle striscie ne non fermarsi dopo aver sfiorato una persona e spaccato il suo bastone”.

Rosafio in questi anni è stato promotore di diverse iniziative di sensibilizzazione in città ma anche di campagne nazionali per raccontare la sua esperienza e le sue difficoltà: “E’ importante che gli automobilisti si ricordino che per strada ci sono persone anche con difficoltà aggiuntive e che ne abbiano rispetto e attenzione. Da questo punto di vista può molto anche la progettazione i passaggi pedonali rialzati sono molto importanti e preziosi per la mobilità dei non vedenti come tutti gli accorgimenti nella pavimentazione”.

