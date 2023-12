Cronaca

SARONNO – Incidente stradale la scorsa notte in via Roma all’angolo con via Visconti, dove è stato investito un giovanissimo ciclista.

Il fatto si è verificato alle 22, l’intervento della pattuglia della polizia locale e di una ambulanza della Croce rossa saronnese non è passato inosservato, sono anzi accorsi molti passanti e clienti di bar e ristoranti vicini, per capire cosa fosse successo. Era stato investito un ciclista di 13 anni: le sue condizioni non sono comunque apparse allarmanti, tanto che è stato medicato direttamente sul posto e per lui non si è reso necessario l’eventuale trasporto in ospedale. Gli agenti della vigilanza urbana si sono occupati dei rilievi dell’incidente per chiarire la dinamica e le eventuali responsabilità di quel che è avvenuto.

Via Roma è la lunga arteria che collega centro e periferia di Saronno, ed è una strada sempre molto trafficata.

(foto archivio: precedente incidente stradale notturno in via Roma a Saronno)

