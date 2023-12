Comasco

ROVELLASCA – Oggi il sindaco Sergio Zauli ha annunciato la riapertura dell’Ufficio postale di Rovellasca, che ha subito una completa ristrutturazione. La notizia positiva è stata condivisa direttamente con i concittadini durante una visita sul luogo in cui il sindaco ha incontrato il personale delle Poste. Situate in via De Amicis, le Poste di Rovellasca sono tornate operative dopo un periodo di chiusura che ha interessato l’estate scorsa.

Va ricordato che lo stesso sindaco Zauli aveva precedentemente informato i residenti, durante l’estate, che nell’ambito del progetto Polis e grazie ai finanziamenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), l’Ufficio postale di Rovellasca sarebbe stato sottoposto a una completa ristrutturazione e digitalizzazione. Questo processo avrebbe comportato la temporanea chiusura dell’ufficio postale a partire dal 5 luglio. È da sottolineare che, per motivi di sicurezza, durante questo periodo, anche lo sportello automatico è stato temporaneamente inattivo. La riapertura odierna segna dunque il compimento di questo progetto di miglioramento, offrendo ai cittadini un servizio postale completamente rinnovato e modernizzato.

(foto: il sindaco Sergio Zauli oggi alle rinnovate Poste di Rovellasca)

